【モデルプレス＝2026/06/26】元日向坂46の高本彩花が6月23日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開した。【写真】27歳元日向坂「スラッとしててスタイル抜群」キャミワンピ姿◆高本彩花、美肌輝くキャミワンピ姿高本は「友達とコナン4DXで観た日 揺れすぎて楽しかったです！」とコメント。美しい素肌をのぞかせた黒いロングのキャミソールワンピース姿の屋外でのショットを公開した。◆高本彩花の投稿に反響こ