香川県立図書館 香川県立図書館（高松市林町）が2026年8月3日、「高校生のための1日司書体験」を開催します。将来司書を目指している香川県内の高校生が対象です。参加無料。 図書館や司書について講義を受けた後、レファレンス（調べもの）や本の展示を体験します。本の展示ではテーマを決め、本集めや装飾、展示を行います。 7月1日～8日、「香川県電子申請・届出システム」で申し込みます。定員は18人で