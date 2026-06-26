ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアに戦争の終結を迫ることを目的とした40日間の作戦を承認したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、SNSで、侵攻を続けるロシアに戦争終結を迫ることを目的にウクライナ保安局による40日間の作戦を承認したと明らかにしました。ただ、作戦の詳しい内容については言及していません。作戦承認の背景についてゼレンスキー氏は、ここ数か月間のウクライナ保安局の作戦につい