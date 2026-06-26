俳優の村上虹郎さんが元交際相手に暴行し、重傷を負わせた疑いで書類送検されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、俳優の村上虹郎さん（29）は2024年、東京・渋谷区の自宅で当時交際していた女性に対し、髪の毛をつかんで顔を殴るなどの暴行を加え、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いが持たれています。2026年に入って被害女性から警視庁に相談があり捜査していました。村上さんは任意の調べに対し、容疑を認めている