台風7号は、奄美・沖縄地方を強風域に巻き込みながら北上しています。台風が接近している鹿児島県の沖永良部島から中継です。沖永良部島の知名町です。雨、風ともに急激に強まり、横殴りの雨が打ちつけています。海も荒れ、うねりを伴った白波が水しぶきを上げています。こうした中、島内では、ほぼすべての小中学校が休校となっています。台風7号は沖永良部島の西の海上にあって、1時間に20キロの速さで北北東に進んでいて、現在