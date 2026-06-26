グループステージを2位で突破した日本代表の決勝トーナメント1回戦の対戦相手は、“サッカー王国”・ブラジルです。ワールドカップ史上最多5回の優勝を誇るブラジル（FIFAランキング6位（6月11日時点））。エースのヴィニシウス・ジュニオール選手（レアル・マドリード）が、ここまで3試合連続ゴールと絶好調で、グループステージを2勝1分けの首位で突破しました。そのブラジルに対し日本は、2025年10月の親善試合で、中村敬斗（な