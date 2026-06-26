停滞する梅雨前線と台風の接近に伴い、近畿地方では京都府精華町で土砂崩れが起きるなど、各地で被害が出ています。京都府精華町は午前8時すぎ、大雨で土砂災害が発生したとして、東畑地区の239世帯、529人を対象に危険度が最も高い警戒レベル5「緊急安全確保」を発令しました。がけ崩れは町内3か所で起きているということで、精華町は「命の危険が迫っており、外への避難は危険で、ただちに近くの安全な建物や、自宅2階の山やがけ