最大震度6強の地震から一夜明け、青森・八戸市内では小中学校が再開されました。震度6弱を観測した八戸市の公立小中学校では、授業が再開されました。しかし、給食センターが被災したため、26日は午前授業だということです。5年生の児童：（友達が）元気に登校できていて、すごくうれしくてよかった。早く（給食が）復活して温かいご飯をみんなで食べたい。給食は、7月6日から順次、再開される見込みです。