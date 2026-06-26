◇W杯北中米大会（2026年6月25日）FIFAは25日（日本時間26日）、現在開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会でここまでに173得点が生まれ、大会別ゴール数の記録を更新したと発表した。FIFA公式Xで「2026年のFIFAワールドカップで173ゴール！これまでの大会で最も多く、新記録」と伝えた。これまでの最多は、前回22年カタール大会の64試合172得点だった。今大会は初の3カ国共催に加え、出場国は32から48へと大幅に