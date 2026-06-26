秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは、能登半島地震で被災しながらも、住民からの相談に応じた石川県の行政相談委員を労われました。【映像】行政相談委員と面会される秋篠宮ご夫妻と佳子さま秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは25日、秋篠宮邸で石川県の行政相談委員11人と面会されました。行政相談委員は行政に対する住民からの苦情や相談を受け付けるボランティアで、面会した委員の多くは自身も被災しながら活動に取り組んだとい