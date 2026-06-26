STARTO ENTERTAINMENTは26日、公式サイトでジュニア内の新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）の結成を発表した。メンバーは織山尚大（22）、西村拓哉（23）、黒田光輝（22）、檜山光成（22）、ヴァサイェガ渉（23）の5人。織山、黒田、檜山、ヴァサイェガは昨年11月末まで「少年忍者」で活動し、西村は昨年3月末まで関西ジュニアの「Lilかんさい」で活動していた。5人は8月8日から東京・Kanadevia Hallなど3都市で初ライブ「How