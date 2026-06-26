物価高が家計を直撃する中、少しでも出費を抑えようと節約を心掛けている人は多いでしょう。しかし、支出が減るどころかかえって増えてしまったという人もいるようです。All About編集部が全国250人を対象に実施したアンケートには、さまざまな失敗エピソードが寄せられました。なんて切ないことを……今回紹介するのは東京都に住むチエミさん（49歳女性）の節約失敗談です。節約を意識し過ぎた結果、思わぬ出費がかさんでしまいま