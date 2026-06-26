ニコニコ公式チャンネル「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」の生放送番組「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に、ホロスターズ所属の夕刻ロベルが出演することが発表された。 本企画は、VTuberと視聴者がリアルタイムで感想を共有しながら映画を楽しめる上映番組。ニコニコのコメント機能を通じて、VTuberと一体感のある視聴体験を提供するものとなっている。 今回、夕刻ロベルととも