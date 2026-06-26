日本の南を進むダブル台風により交通機関にも影響が出ています。JR東海によりますと東海道新幹線は27日の始発から一部の区間で列車の遅れや運転見合わせなどの可能性があるとしています。またJR東日本では、首都圏の在来線でも、27日（土）の午前中から28日（日）の午前中にかけて遅れや運休の可能性があるということです。一方、空の便では、26日だけで那覇や鹿児島発着の便を中心に日本航空で70便、全日空では52便が欠航になって