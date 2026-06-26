◆FIFAワールドカップ2026グループF日本（FIFAランキング18位） 1 - 1 スウェーデン（FIFAランキング38位）（ダラススタジアム）FIFAワールドカップ2026は、日本がグループステージの戦いを終え、2位で決勝トーナメント進出を決めました。第3戦のスウェーデン戦に臨んだ日本代表。引き分け以上でグループステージ突破が決まる状況の中、チュニジア戦からはスタメン3人を入れ替え試合に臨みました。前半22分、左サイドをうまく