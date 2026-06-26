政府の予算編成の基本方針＝「骨太の方針」における外国人政策の素案がわかりました。【映像】「骨太の方針」における外国人政策の素案日本の制度やルールに関する教育を強化するための施策が盛り込まれています。政府は、7月に策定する骨太の方針の素案で、在留許可手数料を見直すことなどで得られる財源を最大限活用して、出入国在留管理庁の人的・物的体制を抜本的に整備するとしています。また、外国人向けの「日本語