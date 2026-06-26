外務省は25日、中東7か国の危険情報をレベル3の「渡航中止勧告」から「不要不急の渡航中止を求める」レベル2に引き下げました。危険情報が引き下げられたのは、オマーン、カタール、クウェート、バーレーン、UAE（＝アラブ首長国連邦）、サウジアラビアの一部地域を除く全土と、ヨルダンの一部地域です。アメリカとイランによる戦闘終結に向けた覚書への署名と現在の情勢を踏まえ、中東7か国の危険情報レベルを一斉に引き下げたと