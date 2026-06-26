イランがホルムズ海峡を通過しようとした貨物船を攻撃したと、アメリカメディアが報じました。【映像】ホルムズ海峡の船舶の様子アメリカメディアは25日、当局者の話としてイラン革命防衛隊が、ホルムズ海峡を通過しようとしたシンガポール船籍の貨物船1隻をドローンで攻撃したと報じました。イギリスの海事機関によりますと、貨物船の操舵室に損傷があったものの負傷者はいないということです。またIMO＝国際海事機関は、