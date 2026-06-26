日本の南を進むダブル台風の今後の進路です。台風7号は沖縄県にかなり近づいていて、このあとは夜にかけて奄美地方に接近し大雨や暴風となるおそれがあります。また、台風8号は今夜、四国沖に進み、局地的に激しい雨となる見通しです。ダブル台風は27日に関東を直撃する予想で、大雨のピークは2回あり、厳重な警戒が必要です。まず、台風8号は27日朝から昼前にかけて関東にかなり接近する見込みで上陸する可能性もあります。1回目