気象庁は26日午前11時33分、山梨県全域に竜巻注意情報を出した。山梨県中・西部、東部・富士五湖は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているとして、空の様子に注意するよう呼びかけた。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。竜巻注意情報は26日午後0時40分まで有効です。