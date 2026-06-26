◆米大リーグメッツ３―４カブス（２５日、米ニューヨーク＝シティフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３２）は敵地のメッツ戦で、９試合ぶりのベンチスタートとなり、最後まで出番なし。右膝を負傷して休んだ１４日以来の欠場となった。鈴木は２４日のメッツとのダブルヘッダーで６三振含む１０打数ノーヒット。カブスは３点リードを追いつかれたものの、延長１０回にクローアームストロングの右翼線への適時二塁打で勝