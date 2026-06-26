「僕の天使になってください」――そんなどこかのドラマのような甘いセリフから始まる、注目の漫画『情熱と天使』（町田響）。 最悪の精神状態にいるヒロインと、芸術に情熱を燃やすイケメン美大生の、ドラマチックすぎる出会いを描いた第1話をピックアップして解説します。 【ヒロイン】悲しすぎる秘密を抱えた女性・楓 黒髪のミステリアスな美女、松風楓。彼女は、12年間ずっと追いかけていた大好きなロック歌