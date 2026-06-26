植田日銀は、ようやく“インフレ退治”に動くのか。高市首相に逆らって一気に金利を上げていくのだろうか──。【もっと読む】利上げに「病欠」した植田日銀総裁は高市政権からの“逆風”に耐えられるのか？日銀の田村直樹審議委員が25日、神戸市内で講演し、今後の利上げについて「数カ月に1度、0.25％ずつ利上げしていくのが基本線だ」と語り、物価の上振れリスクが高まった場合には「利上げの頻度を上げたり、幅の拡大を検