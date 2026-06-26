俳優の村上虹郎さん（29）が、交際していた女性に重傷を負わせたとして、傷害容疑で書類送検されたと報じられた。NHKなどによると、村上さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で、当時交際していた女性を4回にわたって殴るなどの暴行を加えて、全治1カ月を超える重傷を負わせた疑いが持たれている。警視庁の任意の事情聴取に、けがをさせたことを認める供述をしているという。村上さんは、俳優の村上淳さんと歌手のUAさん（両親は離婚