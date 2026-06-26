今年度の最低賃金の引き上げをめぐる議論がきょうから始まりました。現在の全国平均の時給は1121円で、今年度は1100円台後半を視野に議論が繰り広げられるものとみられます。最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければいけない賃金で、現在は全国平均の時給で1121円となっています。きょう、厚生労働省の審議会が開かれ、今年度の最低賃金の引き上げをめぐる議論が始まりました。昨年度、厚労省の審議会が示した目安は63円引