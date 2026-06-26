歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんとの仕事時の写真を公開しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんの最新ショット公開「一緒にお仕事でした」ファン反響「素敵な時間ですね」團十郎さんは仕事の会場とみられる場所で、黒のトップスを着た長女の麗禾（市川ぼたん）さんがマイクをつけ、少し緊張した面持ちで佇む写真を投稿。 会場に他