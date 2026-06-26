地元出身の若者を応援しようと大分市の自動車販売会社が25日、大分県佐伯市出身の大学生プロサーファーとアンバサダー契約を結びました。 アンバサダー契約を結んだのは大分市の日産プリンス大分販売と佐伯市出身のプロサーファー・浜矢 凪選手です。 浜矢選手は6歳からサーフィンを始め、高校3年生で県内初のプロサーファーとなりました。 2024年のパリオリンピック