降り続いた雨により、大分県内では25日、初めて土砂災害と河川の氾濫の「レベル4危険警報」が出されました。 26日も非常に激しい雨が見込まれるため、引き続き厳重な警戒が必要です。 梅雨前線などの影響で25日も断続的に降る雨。 22日の降り始めからの雨量は午後5時までに日田市椿ケ鼻で388.5ミリ、中津市耶馬渓で276.5ミリ、佐伯市蒲江で246ミリなどとなっています。 25日午後7時45分現在、日田市と中津市に「レベル４土