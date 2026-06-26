梅雨前線などの影響で大分県では日田市など5つの市町村にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。 県の西部には線状降水帯が発生する恐れがあり警戒が必要です。 停滞する梅雨前線などの影響で県内は広い範囲で断続的に雨が降っています。 大分地方気象台は、25日午後7時49分に県の西部に「線状降水帯直前予測」を発表。3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとしていましたがこれまでのところ県内での発生はありま