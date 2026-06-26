台風7号が接近しています。 大分県内に最も接近するのは27日明け方ごろとみられています。 台風7号は25日午後6時の推定で宮古島の東南東およそ100キロの場所にあり、1時間に20キロの速さで北北東に進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル、最大瞬間風速は40メートルです。 気象台によりますと、台風は県内には27日の明け方ごろに最接近するとみられています。 こうした中、佐伯市の港では船を安全な場所に