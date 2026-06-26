フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“超イメチェン”黒髪ショートヘア姿を披露した。「イメチェンしちゃったえへ」とつづり、黒髪ショートヘア姿の写真をアップ。ハッシュタグで「イメチェン」「ショートカット」「嘘だよ」「NARUTO」「rocklee」と添え、続けて「ウィッグだよ」と明かした。この投稿にフォロワーらからは「焦りました笑びっくりしました