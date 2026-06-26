ダブル台風の接近前から記録的な大雨となっています。台風本体から離れた近畿でも観測史上1位を更新する大雨となり、京都府の精華町では「レベル5緊急安全確保」が発表されています。梅雨前線などの影響で近畿地方では非常に激しい雨が降り、京都府精華町では、26日、警戒レベル5の「緊急安全確保」が出されています。川崎晋平記者：一時レベル4、氾濫危険警報が発表された京都の鴨川です。現在も川の水かなり増水していて濁流のよ