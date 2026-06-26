２６日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。ホルムズ海峡でイラン軍による貨物船への攻撃が行われたことが明らかとなり、原油の供給難とインフレ懸念が再燃。債券売りを促した。 前日のニューヨーク市場では長期債相場は横ばいだった。原油相場の上昇が重荷となった一方、５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想と同水準となったことを受け、インフレに対する過度な警戒感が和らぎ、買