「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、任天堂が「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で任天堂は軟調。ゲーム機に使うメモリー価格がＡＩ特需の余波を受けて高騰し、採算悪化につながるとの見方からゲームメーカー各社には逆風が吹いている。年初来で日経平均が４割前後、ＴＯＰＩＸでも１～２割ほど水準を切