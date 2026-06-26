・ルネサスが続急伸、投資家向け説明会でＡＩ向け成長期待膨らむ ・宮越ＨＤはＳ高カイ気配、今期一転営業黒字に上方修正 ・セレスは急反騰、持ち分法適用関連会社売却で２６年１２月期最終利益予想を上方修正 ・ソフトバンクＧが急反落、「オープンＡＩがＩＰＯ延期を検討」と伝わる ・ＴＯＲＥＸが異彩の逆行高、ＡＩデータセンター電源インフラで活躍期待 ・ＰｏｗｅｒＸが大幅反発、足もとの受注状況な