【北中米W杯グループリーグ第3節】(ダラス)日本 1-1(前半0-0)スウェーデン<得点者>[日]前田大然(56分)[ス]アンソニー・エランガ(62分)<警告>[日]谷口彰悟(77分)[ス]イサク・ヒエン(32分)、ビクトル・ギェケレシュ(85分)観衆:70,137人├前田大然が先制弾も…追いつかれた森保Jはドロー、日韓大会以来のGL無敗突破で2位通過、長友5大会連続W杯出場の偉業├日本vsスウェーデン スタメン発表├キャプテン板倉滉が前半途中