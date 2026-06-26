【北中米W杯グループリーグ第3節】(カンザスシティ)チュニジア 1-3(前半0-2)オランダ<得点者>[チ]ハゼム マストゥリ(54分)[オ]オウンゴール(3分)、ブライアン・ブロビー(7分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(62分)観衆:68,391人├首位通過のオランダは決勝T1回戦でモロッコと対戦!! 敗退決定のチュニジアに3発勝利├敗退決定のチュニジアが意地、オランダ相手に1点を返す!! 後半途中で2-1とオランダがリード└開始早々3分に