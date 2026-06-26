日本代表がスウェーデン代表の反撃に遭い、同点弾を決められた。後半17分、FWビクトル・ギェケレシュのパスを受けたMFアンソニー・エランガに左足で蹴り込まれた。同点とされたあとも勢いづくスウェーデンの攻撃を受けた日本。後半20分にはFWアレクサンデル・イサクに強烈シュートを許したが、GK鈴木彩艶が好セーブで何とか防いだ。