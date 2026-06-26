編集部おすすめ。夏は「ガーゼケット」を使ってみて蒸し暑くて寝苦しい夏の夜。「冷房をつけっぱなしにすると体が冷えるし、消すと暑さで目が覚めてしまう」とお悩みではありませんか？汗や湿気によるジメジメも、安眠を妨げる大きな原因になります。今回は、そんな夏の夜を快適に過ごし、すっきりとした朝を迎えるための優秀な「快眠グッズ」を3つ厳選してご紹介します！■ずっと触れていたくなる心地よさ「やわらか速乾ガーゼケ