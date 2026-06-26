リンクをコピーする

26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ190736 -22.6 78310 ２. 野村日半導 4841010.65975 ３. 日経Ｄインバ 3653030.02596 ４. 野村日経平均 22771 -10.6 72850