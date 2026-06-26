お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が25日、Instagramのストーリーズを更新。家族に作ったお弁当を公開した。【映像】斉藤慎二被告とイケメンと話題の息子の写真瀬戸は2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月に第1子となる男の子を出産。Instagramで斉藤被告と長男の2ショットを公開すると「パパに似てますね」「びっくりするくらい可愛い」な