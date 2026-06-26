FIFAワールドカップ2026。日本が3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めました。【映像】先制ゴール決めた前田大然、選手らの様子（複数カット）決勝トーナメント進出をかけた大一番。日本は北欧の強豪、スウェーデンと対戦しました。0対0で迎えた後半11分…前田大然のゴールで日本が先制します。しかしその後、スウェーデンに追いつかれた日本。同点で試合を終えました。同じ時間帯に行われていたもう1試合の結果をう