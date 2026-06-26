「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）日本はスウェーデンと引き分け、１次リーグ・１勝２分け、勝ち点５を獲得して２位通過。３大会連続の決勝トーナメント進出を決め、１回戦でブラジルと対戦する。日本は後半３０分、最年長の３９歳長友佑都を投入。白のヘアバントをつけてピッチを疾走した。スタンドには妻で女優の平愛梨（４１）の姿も。ブルーユニホーム姿で明るい髪をポニ