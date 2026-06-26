◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第2日（2026年6月26日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）第2ラウンドの競技は、雷雲接近のため午前10時58分に中断となった。大会は29日に予備日が設けてあり、進行が遅れた場合、24年以来の月曜日決着となる可能性もある。プレー中の選手では3打差の6位で出た稲垣那奈子（25＝三菱電機）が16番を終え5バーディー、3ボギーの通算4アンダーで1打差の2位に浮上し