東京湾フェリー（資料写真）台風７号の接近に伴い、久里浜港（横須賀市）と金谷港（千葉県富津市）を結ぶ東京湾フェリーは２６日までに、同日夕方の便から欠航すると発表した。２７日は終日欠航する。横須賀フェリーターミナル（横須賀市）と新門司フェリーターミナル（北九州市）を結ぶ東京九州フェリーは２６日、同日発の全便を欠航すると発表した。また、台風７、８号に伴う大雨と強風の影響で、ＪＲ東海は２７日、松田─