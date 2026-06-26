【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの前田典子が6月24日、自身のInstagramを更新。黒いワンピースのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】60歳美女モデル「スタイル抜群」ウエストチラ見せワンピ姿◆前田典子、黒いワンピースから美ウエストチラリ前田は「夏の黒ワンピ」とつづり、夏らしい帽子と黒いワンピースを身に着けたソロショットを複数枚投稿。「二の腕は隠し左の脇腹が開いてるデザインでチラリズム 抜け