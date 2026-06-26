水戸納豆まつりで販売される水戸納豆と水戸のクラフトビール 「納豆の日（7月10日）」に合わせて、道の駅源平の里むれ（高松市牟礼町原）で2026年7月10日～12日、「水戸納豆まつり」が開かれます。 高松市の親善都市、茨城県水戸市の納豆を集めたイベントです。素材・製法にこだわった本場水戸の納豆を8種類約280点を販売し、個性あふれる水戸のクラフトビール 11種130本も入荷します。夏休みの旅行先に