映画『罪の棘』について語る勝矢さんが時おり口にしたのは、「日常」というワードだった。生活を日々積み上げる、平穏すら感じさせる響き。しかし本作が主題にしているのは、それとは相反する「罪」である。【写真】この記事の写真を見る（2枚）勝矢さんは刑事の藤堂として、そこと対峙する。「少年課の刑事だった藤堂の父親は家を顧みない仕事一筋の男で、思い出もほとんど残さずに殉職してしまいました。どんな思いで非行少