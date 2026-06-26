キャバクラ嬢やインフルエンサーがダイエット目的の糖尿病治療薬「マンジャロ」使用を平然と公言し、SNS上で個人間売買が横行。6月には大阪府警が医薬品医療機器法違反容疑で「マンジャロ」を無許可で販売していた男女3人を書類送検し、上野賢一郎厚生労働相が安易な使用に対し注意喚起する事態にまで発展した。【写真】この記事の写真を見る（3枚）明らかに痩せている女性が「マンジャロ」など体重減少作用のあるGLP-1受容体