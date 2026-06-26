【ニューヨーク共同】米国で約400の地方・地域紙を発行する新聞社連合は24日、記事を無断で人工知能（AI）の学習に利用され著作権を侵害されたとしてオープンAIとマイクロソフトをニューヨーク州の連邦地裁に提訴した。